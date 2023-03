ICC roser aftale om havbeskyttelse

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. marts 2023 - 13:46

Tidligere denne måned blev forhandlere fra FN-lande enige om en traktattekst om beskyttelse af det åbne hav efter en meget lang forhandlingsproces.

Traktaten er den første internationale af sin slags om beskyttelse af det åbne hav.

LÆS OGSÅ: FN-lande indgår banebrydende aftale om havbeskyttelse

Hos inuit-organisationen ICC vækker traktaten stor tilfredshed, og den betegnes som et stort skridt fremad.

- Havene er livet for inuitter og alle mennesker verden over, udtaler Sara Olsvig, ICC's internationale formand i en pressemeddelelse. Hun roser udsigten til beskyttelse af havene og betydningen for inuit:

- Planeten afhænger af det

- Inuit er maritime mennesker – vi er afhængige af kysten, havet og havisen for vores fødevaresikkerhed, kultur og økonomi, siger Olsvig.

ICC fortæller, at ICC Canadas præsident, Lisa Koperqualuk, deltog i FN-forhandlingerne for at bidrage med inuitternes holdninger spørgsmålet.

Det glæder ICC, at traktaten respekterer FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder anerkender værdien af ​​oprindelige folks viden og oprindelige folks rettigheder. ICC opfordrer alle regeringer til at ratificere aftalen og sikre dens ikrafttræden.

- Planeten afhænger af det, skriver ICC.