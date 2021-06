ICC ønsker stemmeret i Arktisk Råd

Thomas Munk Veirum Onsdag, 16. juni 2021 - 14:00

I sidste uge kom det frem, at Grønland fremadrettet får en mere fremtrædende rolle under møderne i Arktisk Råd.

ICC Grønland kalder udmeldingen for en naturlig udvikling:

- Det er en naturlig udvikling, som jeg støtter fuldt ud. Det er helt naturligt, at det er den arktiske del af kongeriget, som indtager førerrollen i det arktiske samarbejde – det er jo os, som samarbejdet i Arktisk Råd vedrører, siger Hjalmar Dahl, præsident for ICC Grønland, i en pressemeddelelse.

ICC Grønland peger på, at der som hovedregel ikke træffes tunge udenrigspolitiske beslutninger om forsvar og sikkerhed i rådet.

Ønsker stemmeret

I stedet har rådet større fokus på emner som miljøbeskyttelse, klima, sundhed, maritimt samarbejde og bæredygtig økonomisk udvikling.

Om Arktisk Råd Arktisk Råd er et forum for drøftelse af arktiske anliggender, herunder emner som miljøbeskyttelse, klima, sundhed, marint samarbejde og bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis.

Arktisk Råds medlemmer tæller de otte arktiske stater: Canada, Rusland, USA, Kongeriget Danmark, Norge, Island, Sverige og Finland.

Seks organisationer, der repræsenterer de oprindelige folk i Arktis, de såkaldte permanent participants, er også med: Aleut International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwich'in International Council, Inuit Circumpolar Council (ICC), Russian Association of Indigenous Peoples of the North of Saame Rådet

Desuden deltager en lang række lande og organisationer som observatører, i alt 40. Kilde: Udenrigsministeriet/ICC Grønland

Og ICC Grønland mener, at de oprindelige folks organisationer bør have mere direkte indflydelse på det arbejde, og at Arktisk Råd må udvikles:

- Det er en underlig fornemmelse at deltage i møderne uden stemmeret, da emnerne direkte vedrører os. Derfor må der fremadrettet også arbejdes på mere meningsfuld deltagelse for oprindelige folks permanente deltagere i Arktisk, som ICC.

- Kort sagt ønsker vi stemmeret i Arktisk Råd, siger Hjalmar Dahl.

Selvom Grønland har fået lov til at tale før Danmark ved møderne i Arktisk Råd, så oplyste Naalakkersuisut, at det stadig er uafklaret om Grønland også får lov til at være såkaldt 'head of delegation' ved møderne.