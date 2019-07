ICC vil nedbringe selvmord

Redaktionen Onsdag, 10. juli 2019 - 15:51

Over 30 videoer er blevet udgivet i en nyligt offentliggjort hjemmeside. Det er Arktisk Råds Arbejdsgruppe for Bæredygtig Udvikling (SDWG), der står bag projektet CREATeS, hvor ICC Greenland og ICC Canada står for koordinering.

Det meddeler ICC Greenland i en pressemeddelelse.

- De unge fra den oprindelige befolkning i Arktis har igennem digitale fortællinger, fortalt om deres egne oplevelser om selvmord. Fortællingerne er stære og uden omsvøb, og viser de unges personlige indsigt, lyder det i en pressemeddelelse fra ICC.

Over 30 videoer

De nye videoer kan ses i ICC’s nyligt offentliggjorte hjemmeside.

Unge oprindelige folk fra Canada, Grønland og Alaska er med til at fortælle om selvmord.

Ni af videoerne er fra unge grønlændere.

- Vi dør alle. Er det rigtigt, at vi selv har valgt vores liv?... Og dør de, når de har nået deres mål i livet?”, de spørger Uiloq Knudsen, studerende i Ilisimatusarfik i en af videoerne. Hun gør sig tanker om livet og døden i den offentliggjorte video, som du kan se her.

CREATeS

Flere Arktiske lande samarbejder i projektet CREATeS. CREATeS har nået frem til i alt otte konklusioner og otte anbefalinger.

- De høje antal af selvmord i de arktiske lande skal betegnes som en national krise i de fleste Arktiske samfund, især hos de unge oprindelige folk. Det anbefales, at Arktisk Råd og SDWG fortsætter med at fremme arbejdet for mental sundhed og selvmordsforebyggelse i den arktiske region, lyder en af anbefalingerne.