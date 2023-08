ICC modtager FN-pris

Thomas Munk Veirum Mandag, 14. august 2023 - 08:54

ICC har fået tildelt den såkaldte Equator Prize, som uddeles i regi af FN's udviklingsprogram.

Med prisen følger 15.000 dollars, og ICC får prisen blandt andet på grund af organisationens arbejde med Pikialasorsuaq-kommissionen.

Det oplyser ICC i en pressemeddelelse, hvor ICC’s internationale formand, Sara Olsvig, glæder sig over udmærkelsen:

- Vi er yderst beærede over, at det fælles arbejde der udføres af Inuit fra Grønland og Canada, fremhæves og anerkendes af de Forenede Nationer, udtaler hun og fortæller videre, at ICC indledte Pikialasorsuaq-projektet med det formål at etablere Inuit-ledet forvaltning af det unikke område.

Opfordrer regeringer til at beskytte Pikialasorsuaq

- Pikialasorsuaq polyniet ligger mellem Grønland og Canada, og ICC presser på for etablering at et Inuit-ledet forvaltningsregime, der går på tværs af nationalstaternes grænser, siger Sara Olsvig og fortsætter:

- Vi opfordrer vores regeringer til at støtte de inuit-ledede bestræbelser på i fællesskab at beskytte dette rige område med stor biologisk produktivitet og økonomisk og kulturel betydning for Inuit.

Equator Prize blev også givet til flere andre organisationer med oprindelige folk. Vinderne kommer fra Brasilien, Burundi, Bolivia, Ecuador, Grønland/Canada, Guatemala, Liberia, Philippinerne, Nepal og Zambia.

