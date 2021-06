ICC vil kæmpe for mere økonomisk aktivitet og bedre infrastruktur

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. juni 2021 - 15:14

Arctiv Economic Council blev skabt i 2014 under det canadiske formandskab af Arktisk Råd, og nu er ICC Grønland blevet medlem af rådet.

Det bliver den tidligere formand for Naalakkersuisut Kuupik V. Kleist, der skal repræsentere ICC Grønland i rådet. Han har allerede deltaget i et møde, og han ser frem til det videre arbejde, der i høj grad skal handle om at komme med input til at øge den økonomiske aktivitet og dermed skabe bedre levevilkår i Arktis:

- Vi har i ICC i mange år arbejdet for, at en større del af økonomien, der skabes i Arktis, også investeres i Arktis. Der er i virkeligheden store aktiviteter, som fortrinsvis styres af firmaer fra sydligere egne.

Vigtigt at økonomien hviler på flere elementer

- Vi vil agitere for uddannelse, lokalbeskæftigelse og pege på områder, der skal investeres i som eksempelvis infrastruktur, fortæller Kuupik V. Kleist til Sermitsiaq.AG.

Rådet er en blanding af private selskaber og interesseorganisationer som eksempelvis ICC, og kan blive et vigtigt forum at tiltrække investeringer, der kan være med til at gøre Grønlands økonomi mindre afhængig af fiskeri og bloktilskud:

- Vi så gerne, at økonomien blev mere diversificeret og kan hvile på mere flere elementer som eksempelvis mineralindustri uden produktion af radioaktive stoffer, siger Kuupik V. Kleist.

Obs: Det fremgik tidligere af artiklen, at ICC Grønland afløste ICC Alaska i rådet, men ICC Alaska har fortsat et medlem af rådet.