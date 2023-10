ICC glæder sig over Pikialasorsuaq-tiltag

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. oktober 2023 - 17:42

Grønland og Canada har i dag skrevet under på en hensigtserklæring for at samarbejde omkring vidensdeling og forvaltningen af havområdet Pikialasorsuaq.

Det glæder ICC, der i sin tid har ledet Pikialasorsuaq Kommissionen, der skulle arbejde med anbefalinger omkring forvaltning af området, der har stor betydning for dyrelivet i Arktis.

- Denne hensigtserklæring er et vigtigt skridt i at fremme Inuit-ledet forvaltning på tværs af Inuit Nunaat og understøtter et paradigmeskifte i retning af at implementere visionen i FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder, siger ICC-formand, Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

Hensigtserklæringen støtter et partnerskab mellem Inuit Circumpolar Council (ICC), The Qikiqtani Inuit Association (QIA), Canada, Grønland og Danmark, for at udvikle en bæredygtig havforvaltning og miljøbeskyttelse i regionen, samt for at lette fri mobilitet for Inuit i regionen.

Inuit-viden inddrages

- Inuit viden vil fortsætte med at informere vores arbejde i Pikialasorsuaq/Sarvarjuaq-regionen. Ved at inkludere oprindelige folks viden og andre videnssystemer, vil Inuit arbejde på at styre denne region i partnerskab og definere dens grænse, siger Sara Olsvig og fortsætter:

- Vi mener, at dette initiativ giver os en enestående mulighed for at gå sammen for at styrke Inuit-ledet havbevaring og opbygge nye tilgange, hvor Inuit deles ift. havforvaltning og fremtidige muligheder, siger hun.

Pikialasorsuaq Kommissionen under ICC har blandt andet understreget vigtigheden, at Canadas og Grønlands samarbejde om havet imellem landene er vigtig, så der dannes en fælles målsætning for området for at sikre økosystemernes fremtid, der i høj grad bliver påvirket af klimaforandringer.

- Underskrivelsen af hensigtserklæringen og implementeringen af fælles prioriteter for at bevare Pikialasorsuaq understreger vigtigheden af samarbejdsløsninger for Inuit-ledet bevaring i Arktis. Vores fælles indsats er ikke kun kulturelt betydningsfuld, men også uundværlig for at opretholde havets sundhed og imødegå udfordringerne ved klimaændringer, siger formand for Qikiqtani Inuit Association, Olayuk Akesuk.

Hensigtserklæringen blev underskrevet torsdag omkring middag i det grønlandske repræsentation Island.