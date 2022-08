ICC-formand hylder "ny" menneskeret

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 09. august 2022 - 09:59

Resolutionen handler om menneskeretten til et rent, sundt og bæredygtigt miljø og blev vedtaget i FN den 28. juli.

Sara Olsvig mener, at anerkendelsen af retten til et rent, sundt og bæredygtigt miljø som en menneskeret er udtryk for et paradigmeskifte i verdens opfattelse af både menneskerettigheder.

- I årtier har Inuit advokeret for verdens regeringers anerkendelse af, at Inuits menneskerettigheder er dybt og direkte påvirket af klimaændringerne og forureningen af vores lande, hav og luft.

- FN’s Generalforsamlings anerkendelse af et rent og sundt miljø som en menneskeret er et vigtigt skridt i at holde regeringer og virksomheder ansvarlige i beskyttelsen af det arktiske miljø, udtaler Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

- At beskytte Arktis er at beskytte planeten

Sara Olsvig blev valgt som ny international formand for ICC under organisationens generalforsamling i juli, og hun minder i sin meddelelse om vigtigheden af at beskytte Arktis:

- At beskytte Arktis er at beskytte planeten. Inuit bidrager med vigtig viden om det arktiske økosystem, biodiversitet, miljø, have og isforhold, og klimaændringerne. Et ligeværdigt engagement med Inuit i beskyttelsen af det arktiske miljø er altafgørende, lyder det fra Olsvig.

Hun understreger, at inuit er dybt afhængige af et økosystemet:

- Vores sundhed og fødevaresikkerhed, og vores kulturelle, økonomiske og sociale overlevelse afhænger af beskyttelsen af miljøet. Vi vil fortsætte med at gå forrest i kampen for et sikkert og sundt arktisk miljø, og vi ønsker at være del af de løsninger, regeringer, videnskaben og virksomhederne søger.