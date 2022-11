ICC om COP27: - Vores budskaber og anbefalinger er blevet hørt

Anders Rytoft Fredag, 25. november 2022 - 10:11

En ny aftale er på plads efter afslutningen på COP27.

Det er på trods af hårde forhandlinger ved FN's årlige klimakonference, der i år fandt sted fra 6. til 18 november i Sharm el-Sheikh, Egypten. Konferencen trak ud med næsten to dage, før der landede en aftale om oprettelse af en fond, der skal kompensere dem, som er mest sårbare over for klimakatastrofer. Det gælder særligt de fattigere lande, som allerede lider under dem.

Ifølge Ritzau skal en komité nu se på udformningen af fonden, så den i løbet af næste år kan blive etableret.

- Fonden er første skridt mod at sikre klimaretfærdighed. Vi vil arbejde hårdt for at sikre, at inuit, som i årtier har mærket klimaforandringerne, får gavn af fonden.

Sådan lyder det fra Sara Olsvig, international formand for ICC, i en pressemeddelelse, hvor hun konstaterer, at deltagerne ikke blev enige om at udfase fossile brændstoffer - og det er bekymrende, mener hun.

Et skridt frem og to tilbage

Den internationale formand for ICC er ligeledes bekymret over, at der i år er færre referencer til oprindelige folk og menneskerettigheder i forhold til COP26-erklæringen fra 2021. Hun mener heller ikke, at forpligtelserne i forhold til at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til 1,5 grader eller mindre er ambitiøs nok.

Hun mener til gengæld, at ICC's budskaber og anbefalinger blev hørt:

- Vores delegerede talte på mange platforme og interagerede med mange verdensledere, andre oprindelige folk og regeringsdelegationer.

- Jeg vil gerne rose vores unge og ældre delegerede ved COP27, siger Sara Olsvig og tilføjer:

- De har alle givet vigtige indsigter i vores virkelighed som et arktisk oprindeligt folk. Det har været ekstremt værdifuld.