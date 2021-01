ICC byder Biden velkommen

Redaktionen Fredag, 22. januar 2021 - 16:31

ICC har ikke været sønderligt imponeret over nu tidligere præsident Donald Tumps indsats på klimaområdet og i forhold til oprindelige folks rettigheder. Til gengæld håber en anden præsident nemlig præsident for ICC Grønland, Hjalmar Dahl, at Joe Biden vil få USA på rette vej, når det kommer til netop de spørgsmål.

Blandt andet fordi han inden for det første døgn som USA’s præsident har udtalt, at han vil være præsident for alle amerikanere, også de, som ikke støttede ham under valgkampen, begrunder Hjalmar Dahl.

- Desuden har han inden for sit første døgn som præsident valgt at omgøre tidligere præsident Trumps politik på en række områder, som vi Inuit kun kan bifalde, nemlig at genoptage medlemsskabet i Verdenssundhedsorganisationen WHO og Klimaaftalen fra 2015 (Paris- aftalen).

ICC er permanent deltager i Arktisk Råd sammen med fem andre oprindelige folks organisationer.

- Inuit er et demokratisk folk placeret i fire, historisk betingede nationalstater, som hylder staters demokratiske styreformer, siger ICC-præsidenten.

Fire år i den forkerte retning

Han understreger, at verden de seneste fire år har været vidner til en demokratisk valgt præsident i USA, som har omgjort en tidligere præsidents beslutninger om at deltage i den verdensomspændende kamp mod klimaforandringerne og det konsensusbetingede arktiske samarbejde.

- Jeg har gode forventninger til USA ́s kommende og aktive deltagelse i Arktisk Råd sammen med Rusland, Norge, Sverige, Finland, Kongeriget Danmark, Island og Canada, hvor bæredygtighed samt klima er i højsædet, siger Hjalmar Dahl og fortsætter:

- Hvorledes Joe Bidens arktiske politik vil udspille sig, ved vi endnu ikke. Dog har

flere internationale eksperter spået, at Bidens arktiske politik vil afspejle tidligere

præsident Barack Obamas politik på området. Dette vil medføre respekt for de oprindelige folks rettigheder, og det er vi glade for, slutter han.