IA: USA skal tage ansvar for klima

Walter Turnowsky Onsdag, 06. november 2019 - 16:33

Den stigende amerikanske interesse for Arktis og Grønland skal ikke alene bruges til bedre handelsforbindelser, men også til at arbejde for mere overordnede mål, mener IA´s Mimi Karlsen.

- Vi anser USA’s udmelding om udtræden af Parisaftalen, samtidig med at fortælle om sin interesse for vores land, usammenhængende. Parisaftalen er en bindende aftale om fælles internationale indsatser mod klimaforandringer i FN-regi og dermed har en betydning for os der lever i Arktis, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun peger på, at klimaforandrnigerne netop i Arktis mærkes særlig tydeligt.

- Hvis USA skal samarbejde om Arktis samt befolkningerne i Arktis, så er det ikke nok at øge repræsentationskontorerne; USA må også vise interesse og ansvar for de internationale initiativer der vedrører klima. Man skal forstå, at vi som er oprindelige befolkning i Arktis, er beskyttet som oprindelige folk i FN.

- Jeg opfordrer Naalakkersuisut, at de ved hver samtale med USA skal understrege, at Arktis har en befolkning, samt at vores land har medansvar over for det arktiske fællesskab.