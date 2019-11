IA: Stop den militære oprustning i Arktis

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 29. november 2019 - 13:54

- Inuit Ataqatigiit mener, at der ikke skal ske en udvidelse af militære operationer og oprustning her i landet, vores land skal fortsat kendetegnes ved, at være et ikke militariseret område. Vi ønsker ikke at deltage i en væbnet kamp som koster menneskeliv i en altoverskyggende kamp om magten.

- Det er ikke en nem drøm, men det er yderst nødvendigt at vi spreder vores fredelige ånd til resten af verdenen.

Det skriver Inuit Ataqatigiits politiske ordfører, Aqqaluaq B. Egede i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer efter, USA har opfordret Danmark til at købe flere kampfly og styrke det militære overvågning af Arktis.

Danmark har tidligere på året besluttet, at forsvarsbudgettet skal hæves fra 1,35 procent af Danmark bruttonationalprodukt (bnp) til 1,5 procent af bnp i 2023. Den danske forsvarsminister, Trine Bramsen er dog klar til at hæve forsvarsudgifterne yderligere.

USA vigtig i Nato

Opfordringen fra USA skal ses i lyset af, at USA er en vigtig alliance for Nato og de deltagende lande.

- Der er bare ikke noget europæisk alternativ, hvor det ville være nemmere og billigere ikke at have amerikanerne med.

Sådan lyder det fra Henrik Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet til nyhedsbureauet Ritzau.

IA ønsker militærfrit land

Trods USA’s opfordring til Danmark om flere kampfly og øget overvågning, ønsker IA, at Grønland fortsat skal være ”et ikke militariseret land”.

- Vi opfordrer topmødedeltagerne i London om at gøre en indsats for at fremme levevilkårene i Arktis frem for en øget militarisering af Arktis, lyder det fra Aqqaluaq B. Egede.

USA har under et Nato-topmøde i 2014 krævet, at alle Nato-landes forsvarsudgifter skal hæves til to procent af landenes bnp.

Nato holder topmøde den 3. og 4. december i London.