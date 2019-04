IA: Er søsikkerheden i orden?

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 18. april 2019 - 09:58

Stine Egede ønsker en ordentlig sikkerhed på søs, på alle kyster i Grønland.

Derfor har hun sendt en stribe spørgsmål til Naalakkersuisut, om lige præcis søsikkerhed.

- Hvorledes vil en redningsaktion foregå, såfremt et krydstogtsskib skulle sende et nødsignal ud for kysterne af Syd, og Østgrønland? Spørger Stine Egede i et paragraf 37 spørgsmål.

Hun begrunder sit spørgsmål med, at der er flere krydstogtskibe og mindre skibe, der kommer på besøg i landet. Udover skibene, så er der de seneste par år været voldsomme storme blandt andet i Sydgrønland.

- Hvis et skib under en storm ud for østkysten eller ud for Kap Farvel skulle få motorproblemer og der skulle aktiveres en redningsaktion, hvor parat er vort land så i den henseende, til vands og i luften, skriver hun i sin begrundelse.

Hvad gør vi?

Stine Egede ønsker at afklare, hvordan en redningsaktion vil foregå, hvis søværnets skibe er omkring Nuuk eller længere nordpå, mens et skib lider havsnød i Østgrønland.

Hun oplyser, at hun har fulgt med i medierne, da et krydstogtsskib med over 1000 passagerer fik motorproblemer og kom i havsnød ud for Norge.

Specifikt vil hun vide, hvor mange helikoptere, der har redningsudstyr, der kan hejse mennesker i havsnød op, der er i Sydgrønland og i hele landet.

- Hvis en redningsaktion kommer til at foregå over flere dage, har man så piloter nok som kan håndtere hoistudstyr i Grønland? Spørger hun.

Hun ønsker blandt andet at vide, om der er planer om redningsøvelser eller om der allerede har været øvelser i de nævnte farvande.