IA: Selvstændighed kræver en selvforsørgende befolkning.

Redaktionen Fredag, 28. december 2018 - 14:28

IA's nykårede formand Múte Bourup Egede mener, at debatten om selvstændighed har ændret karakter.

Det siger han i et interview i AG.

- Samlet set har selvstændighedsdebatten ikke fyldt meget på det seneste. Jeg vil mene, at der nu i højere grad bliver talt, om hvordan vi opnår selvstændighed. Vi kan ikke komme udenom at lytte til os selv. Selvstændighed vil altid være et mål for Inuit Ataqatigiit, og det skal vi opnå gennem inklusion, fornuft og ansvarsfuld udførelse af arbejdet. Vi må ikke glemme omsorg af dem, der har behov for det. Et selvbærende Grønland skal have rod i en befolkning, der kan forsørge sig selv, siger han.

