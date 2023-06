IA’s første kvindelig Naalakkersuisoq er afgået ved døden

Redaktionen Torsdag, 01. juni 2023 - 14:30

Grønlands tidligere Naalakkersuisoq for Handel, Trafik og Ungdomstjeneste, er afgået ved døden, 72 år, onsdag den 31. maj.

Det skriver hendes tidligere parti, Inuit Ataqatigiit efter at have fået bekræftet dødsfaldet af den nærmeste familie.

Johanne Petrussen, der var uddannet journalist, var partiets første kvindelige Naalakkersuisoq, og havde ressortområderne Handel, Trafik og Ungdomstjeneste i 1988. Før ansvaret som Naalakkersuisoq havde hun stillet op til Folketinget i 1987 men blev ikke valgt ind.

Alsidig kvinde med ligestillingshjerte

Inuit Ataqatigiit skriver på sin Facebook, at Johanne Petrussen, Juana, var en alsidig kvinde, der arbejdede for ligestilling i samfundet.

- Juana har gennem sit virke lagt vægt på, at samfundets myndighedsinstitutioners betydning overfor det omgivne samfund. Hun har gennem sit virke altid understreget og gjort opmærksom på, at de samfundsejede virksomheder skal være til gavn for brugere og forbrugere, og har gennem sit virke i medierne medvirket til, at medierne skulle drives troværdigt, skriver Inuit Ataqatigiit og fortsætter:

- Ligestilling var hendes hjertens barn, hun holdt sig ikke tilbage for at gøre en indsats for både kvinder og mænd. Ligesom hun sidst i 1980’erne arbejdede aktivt i Paarisa for bekæmpelse af AIDS.

Johanne Petrussen, var også direktør for KNR i 1993-1995.

- Partiet vil vise sin medfølelse overfor Juanas børn og børnebørn og familie ved at sætte billeder af Juanas aktive deltagelse i vores parti, skriver Inuit Ataqatigiit.