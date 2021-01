IA: Pilen peger på Kim i fiskeriskandalen

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 24. januar 2021 - 16:00

- Forvaltningen i fiskeridepartementet sejler, og vi må tilbage på rette kurs hurtigst muligt, fastslår IA-formanden Múte B. Egede efter at læst den udvidede forvaltningsundersøgelse, som Deloitte har lavet for Revisionsudvalget.

Han understreger, at der kun kan blive ryddet op ”ved at der tages et politisk ansvar”.

- Andet kan der ikke ske, selv om vi p.t. ikke ved, hvem der reelt leder landet, siger Múte B. Egede.

Svingdørs-departementet

Igennem de senere år har der været et utal af udskiftninger på posten som den øverst politisk ansvarlige for fiskeriområdet. Det er forklaringen på, at partiet ikke går direkte efter naalakkersuisoq for fiskeri Jens Immanuelsen.

- Det her er et resultat af den meget omskiftelige politiske styring af fiskeridepartementet. Der har været alt for mange udskiftninger af fag-naalakkersuisoq på området de seneste år. Derfor kan man ikke kun klandre Jens Immanuelsen, da pilen også peger på den øverste ledelse, fastslår Múte B. Egede.

Fortjener bedre

Han mener, at landets vigtigste erhverv fortjener langt bedre.

- Der skal ikke kunne sættes spørgsmålstegn på forvaltningen. Vi må videre, og der er brug for en klar politisk kurs og styring, understreger IA-formanden.