IA: Ny kommunedeling er uansvarligt

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. marts 2021 - 13:07

Det er blot 12 år siden, at 18 kommuner blev reduceret til fire og i dag fem kommuner, og hvis det står til Naleraq og Nunatta Qitornai skal man igen i gang med en kommunalreform, så beslutningerne kommer tættere på borgerne i de enkelte områder.

Pele Broberg fra Naleraq mener eksempelvis, at den befolkningsmæssige største kommune Sermersooq skal deles op i en Øst- og Vestkommune.

Forslaget får hårde ord med på vejen af den siddende borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq, IA’eren Charlotte Ludvigsen.

Magtens arrogance

- Hver gang man laver en stor reform tager det tid før den virker. Det samme gør sig gældende i dette tilfælde. At kaste vores kommunale administrationer ud i endnu en reform er simpelthen uansvarligt, og vidner for mig at se om den magtens arrogance der somme tider gør sig gældende i Naalakkersuisut. Der er masser af ting der skal forbedres i den kommunale administration, men det gøres ikke ved, at vælte det hele rundt endnu en gang uden at have tænkt sig grundigt om og inddraget borgerne, mener borgmesteren.

Charlotte Ludvigsen påpeger, at der er gang i en hel masse gode initiativer, der skal sikre øget lokal medbestemmelse, nærhed og sikker drift. Samtidig mener hun, at stabilitet er vigtigt.

- At kaste kommunerne ud i en stor ny reform vil ødelægge stabiliteten, og vil i sidste ende gå udover borgerne i form af dårlig service, tab af arbejdspladser og rod i administrationen, lyder det fra borgmesteren i et debatindlæg, hvor hun i stedet slår til lyd for, at tiden er inde til at evaluere den 12 år gamle kommunalreform.

- Der er mange ting der stadig kan gøres bedre. Vi skal stadig styrke det lokale demokrati, og vi skal sikre at alle borgere føler sig set, hørt og taget alvorligt, fastslår hun.

Økonomisk omfordeling

Partifællen Juaaka Lyberth, der også stiller op til kommunalvalget i Sermersooq, sætter i et andet indlæg fokus på økonomien for bosteder, bygder og mindre byer.

- Hvis man bruger økonomisk omfordelingen som måleinstrument, så er svaret ganske klart ja – hvert fald hvad angår Kommuneqarfik Sermersooq, mener Juaaka Lyberth om fordelen ved den nuværende kommuneplan.

Han påpeger, at der sker en ganske stor omfordeling af skatteindtægterne, der er til gavn for de mindre områder i den arealmæssigt kæmpestore kommune ifølge en opgørelse fra 2019.

- Eksempelvis kan det nævnes, at kommunens udgifter pr. indbygger i Tasiilaq, som har 2949 indbyggere, i gennemsnit er 125.490 kr., mens indtægterne er på 87.254 kr. Således ”modtager indbyggerne i Tasiilaq, årligt ”tilskud” fra Nuuk 124.779.350 kr., fremhæver han.

Kommuneqarfik Sermersooq

- Vi mener at det er stor fordel, at små bosteder er med i en økonomisk, social, kulturel solidarisk storkommune. Den omfordelings politik skal vi fortsætte med i den nye valgperiode. Det er meningen med solidaritet – som IA står for. De bredere skuldre skal hjælper de svagere grupper i samfundet, fastslår Juaaka Lyberth, der samtidig gør opmærksom på, at der er indført lokalråd i alle byer, så borgerne kan være med til at træffe beslutninger om deres nærmiljø.