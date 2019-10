IA: Vil Naalakkersuisut hjælpe jollefiskerne økonomisk?

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 23. oktober 2019 - 16:23

I en større kommentar fra Naalakkersuisoq for Fiskeri Jens Immanuelsen nævner han ikke med et eneste ord, om Selvstyret skal overtage Grønlandsbankens rolle og finansiere det trængte jollefiskeri.

Læs artiklen: Fiskeri-kollaps: Nu skal der handles

I et paragraf 37 spørgsmål lyder det således fra Aqqaluaq B. Egede til Naalakkersuisut:

Hvordan vil Naalakersuisut reagere på, at en bank i vort land ikke længere vil finansiere jollefiskeriet? Har Naalakkersuisut planer om at skabe nye muligheder for finansieringslån?

Et andet spørgsmål lyder:

Anser Naalakkersuisut det for nødvendigt, at der via finansloven skabes muligheder for at finansiere nyanskaffelser af fartøjer og genstart af erhverv?

Nye og gamle licenser

Jens Immanuelsen skriver i sin kommentar til Grønlandsbankens beslutning, at ”departementet arbejder derfor på en mulig begrænsning af hellefisk jollelicenser til nye aktører i forvaltningsområde Diskobugten…”

Bemærk, at naalakkersuisoq taler om nye aktører. Han erkender, at der i dag er for mange, men nævner ikke, at en plan skulle være at fratage visse jollefiskere deres licens.

Aqqaluaq B. Egede spørger således:

Mener Naalakkersuisut, at der er behov for at reducere i antallet af fiskere med licens i Diskobugten?

Inden 10 hverdage skal Naalakkersuisut have lavet en besvarelse.