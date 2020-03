IA: Vi mangler information om coronavirus på grønlandsk

J. Schultz-Nielsen og K. Kristiansen Torsdag, 05. marts 2020 - 15:00

- Det er kritisabelt. Det er uacceptabelt. Det skaber en unødig usikkerhed og utryghed blandt befolkningen, der ofte må ty sig til de mange [mis]informationer, der florerer i de sociale medier, skriver Sofia Geisler i en pressemeddelelse.

Epidemikommissionen har udsendt flere pressemeddelelser, der alene er forfattet på dansk.

- Jeg anerkender, at Epidemikommissionen løbende kommer med udmeldinger i form af pressemeddelelser. Embedsmænd fra Epidemikommissionen gør hvad de skal. Men vi mangler en kommunikationsforum, der kommunikerer udadtil på det hovedsprog, der er i dette land, mener Sofia Geisler.

Efterlyser hjemmeside

Hun foreslår eksempelvis, at Naalakersuisut kunne etablere en hjemmeside med et særskilt fokus på coronavirus-indsatsen og som løbende blev opdateret på begge sprog.

Sofia Geisler spørger også om Naalakkersuisut og den samlede presse har en plan for, hvordan kommunikationen skal foregå den dag det første smittetilfælde konstateres i landet.

- Krisekommunikation, der skal være med til at skabe ro og tryghed, og give befolkningen indtryk af, at myndighederne har styr på håndteringen af krisen, starter ikke når den første tilfælde konstateres her i landet, understreger hun.

Chefpolitiinspektør Svend Foldager oplyser til Sermitsiaq.AG, at Epidemikommissionen på et møde, der holdes senere i dag torsdag, vil forholde sig til kritikken og først derefter komme med et svar.