IA: Ingen kvoter til gældstyngede fiskere

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. februar 2021 - 10:38

Sofia Geisler har rejst en forespørgselsdebat under Vintersamlingen i Inatsisartut, der givetvis vil blive fulgt med stor opmærksomhed af gældstyngede fiskere og fiskeriselskaber.

Sofia Geislers pointe er, at virksomheder ifølge udbudsloven kan udelukkes fra en udbudsproces, ”såfremt virksomheden har ubetalt forfalden gæld, som overstiger kr. 100.000, vedrørende skatter og afgifter i Grønland eller det land, hvor virksomheden er etableret”.

- Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at bestemmelsens formål er at nedbringe gælden til offentlige myndigheder og forebygge nye restancer, skriver Sofia Geisler i sin begrundelse og noterer sig, at virksomheders adgang til offentligt finansierede projekter derfor bliver begrænset via lovgivningen.

God mening med begrænsning

Når det gælder adgangen i forbindelse med behandling af ansøgninger om adgang til samfundsejede ressourcer, som fiskerilicenser, kvoter og servicekontrakter tager man ikke hensyn til, hvor stor en gæld ansøgeren måtte have, nævner hun i sin begrundelse.

- Det giver god mening, at der bliver sat begrænsninger på adgang for at minimere misbrug eller at alt for mange ryger ud i konkurser på grund af usikkert og spinkelt økonomisk fundament, men så skal det gælde for alle der ønsker adgang til samfundsejede ressourcer, fastslår oppositionspolitikeren, som mener, at alternativet er, at begrænsningerne for andre erhverv skal fjernes, da der ellers vil herske ulige vilkår.

Af en opgørelse tilbage fra 2018 havde 17 personer med aktive fiskerilicenser forfalden gæld til det offentlige på mellem 1 og 5 millioner kroner, mens to personer havde en gæld på mellem 5,1 og 10 millioner kroner.

Gældsgrænse på 100.000 kroner

IA mener, at ”ansøgere som miminum ikke har forfalden gæld i form af skatter og afgifter til det offentlige, der overstiger kr. 100.000, og/eller at der bliver stillet sikkerhed for den del af gælden, som overstiger kr. 100.000”.

- Først og fremmest er det et spørgsmål om at gøre det gældende, at alle behandles ens for loven, ved adgang til de samfundsejede ressourcer. I modsat fald skal der være vægtige argumenter for hvorfor der skal praktiseres forskelsbehandling, skriver Sofia Geisler.

Forespørgselsdebatten er programsat til den 17. februar – dagen efter Vintersamlingens start.