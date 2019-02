IA: Ikke tilfredsstillende overenskomst

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 23. februar 2019 - 11:14

Efter flere måneders lønkamp, blev SIK og Selvstyret langt om længe enige tirsdag aften. Den gennemsnitlige lønstigning lyder på 2,15 kroner for SIK’s medlemmer, der har i alt 16 overenskomstgrupper der tilsammen har 6.757 medlemmer.

Aqqaluaq B. Egede (IA) glæder sig over, at parterne kom frem til en overenskomst for SIK’s medlemmer. Det betyder nemlig, at medlemmerne slipper for at komme i klemme mellem forhandlingsparterne.

Men det er en sølle lønstigning, mener Inuit Ataqatigiits politiske ordfører, Aqqaluaq B. Egede.

- Lønstigningen er alt for lidt. Naalakkersuisut bør give mere, især når vi tænker på, at det er så dyrt at leve i vort land, mener Aqqaluaq B. Egede (IA). Han pointerer dog, at han har stor respekt for SIK’s formand, der forhandlede sig frem til over en fordobling i forhold til den tidligere udspil på 0,92 kroner.

SIK’s nye overenskomst har en periode på fire år i stedet for de oprindelige tre år. Det betyder, at SIK og Selvstyret ikke skal forhandle lønnen i en længere periode end normalt.

For Selvstyret er det naturligt at lave en aftale, der gælder i så mange år som muligt, da det skaber stabile rammer. Alt efter aftalelængden vil det være naturligt for Selvstyret at slække på timeløns-stigningen.

Det betyder også, at SIK’s medlemmer ikke har mulighed for endnu en lønstigning i en længere periode end normalt.

Glem ikke priserne

Inuit Ataqatigiit mener, at Naalakkersuisut bør have øje for, at boligpriserne og dagligvarerne i landet er ekstremt dyrt. Der bør slækkes på priserne i landet, ikke på lønnen, mener Aqqaluaq B. Egede.

- Den gennemsnitlige lønstigning på 2,15 kroner vil blive slugt af skat lige med det samme. Det vil ikke hjælpe på medlemmernes regninger eller deres daglige budget. Der bør ellers være en lønstigning der gør, at det kan betale sig at arbejd, siger Aqqaluaq B. Egede til Sermitsiaq.AG der mener, at lønstigningen ikke gør godt for medlemmerne.

Aqqaluaq B. Egede mener, at det ikke er nok at kigge på lønnen, når det skal kunne betale sig at arbejde. Han understreger derfor, at Naalakkersuisut bør begynde at se på helheden, når der er regulering i priser og lønnen.

- Naalakkersuisut bør i samarbejde med arbejdsgiverne og fagforeningerne undersøge, hvordan det står til med priser på bolig og dagligvarer. Der skal regulering til, så den menige arbejder kan have flere penge mellem hænderne, siger han.