IA: Hemmelige høringssvar er imod retningslinjer

Som Sermitsiaq.AG har beskrevet, så bliver høringssvar langt fra altid lagt på høringsportalen. En ny gennemgang af de seneste ti afsluttede høringer viser i dag, at det kun er sket i to tilfælde.

Det får nu Sofia Geisler (IA) til at rejse sagen i et §37-spørgsmål.

- Kan Naalakkersuisut bekræfte, at Naalakkersuisuts høringsportal er oprettet på grundlag af en Inatsisartutbeslutning? (FM 2007/56), lyder hendes spørgsmål

- Og at denne Inatsisartutbeslutning pålagde Naalakkersuisut at oprette en internethøringsportal, hvor borgerne kan se ikke blot høringer vedr. udkast til lovforslag og bekendtgørelser m.v., men også modtagne høringssvar?

- Retningslinjer for intern og ekstern høring af retsforskrifter, kgl. anordninger, redegørelser m.v.” (fra august 2018) foreskriver, at modtagne høringssvar lægges ud på høringsportalen snarest muligt og senest førstkommende arbejdsdag efter høringsfristens udløb. Er disse retningslinjer fortsat gældende?

Derudover vil Sofia Geisler vide om formanden for Naalakkersuisut har tænkt sig at indskærpe overfor departementerne at de har pligt til at lægge svarene på portalen.

- Det fremgår af en artikel på Sermitsiaq.AG 19. januar i år, at høringssvar langt fra altid lægges på Naalakkersuisuts høringsportal, lyder hendes begrundelse.

- Dette er et problem, som Naalakkersuisut senest er blevet gjort opmærksom på i Lovudvalgets betænkning vedrørende ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre større åbenhed i sit høringsarbejde i offentligheden”