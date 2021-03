IA: Vi skal blive førende indenfor fiskeri

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 16. marts 2021 - 15:04

Grønlands vigtigste erhverv, fiskeriet, skal udvikles så hele produktionen af fisk fra hav til bord kan ske indenfor landets grænser. Samtidig ser Inuit Ataqatigiit en mulighed i udvikling af andre fiskerirelaterede erhverv, som produktion af fiskemel og foder til slædehunde, så erhvervet har mindst muligt spild.

Også skal energisektoren udvikles, så Grønlands fiskeindustri og det offentlige kan gøre brug af grøn energi for at mindske CO2 udledning. Grønland skal nemlig ind i Parisaftalen, mener Inuit Ataqatigiit.

Vidensbank skal etableres

Det fortæller Inuit Ataqatigiits Múte B. Egede og Aqqaluaq Biilmann Egede under partiets præsentation af valgprogrammet ”Lad os skabe forandring i fællesskab”.

- Grønland er allerede førende indenfor havfiskeri. Vi vil udvikle erhvervet ved at etablere vidensbank om fiskeri, udvikle uddannelser indenfor fiskeri og udvikle produktionsområdet, så Grønland kan stå stærkere og selvstændig ved handel med andre lande, siger Múte B. Egede efter Inuit Ataqatigiits præsentation af sit valgprogram til Inatsisartut.

Forbedringer indenfor fiskeri:

Mere selvforsøgelse

Generationsskifte i fiskeri skal være gnidningsfrit

Afgift på hellefisk skal fjernes

Forsøgsfiskeri skal fremmes

Fiskerilov for alle

Åbenhed omkring forvaltning af fiskeri

Grønt fiskerierhverv

For at udvikle fiskeindustrien er det selvsagt nødvendig at investere mere i produktionsapparatet. Dette skal gøres så miljøbevidst som muligt, for Grønland skal forpligte sig til Parisaftalen om at holde udledning af drivhusgasser nede.

- Vi skal have så lille et CO2-aftryk som muligt, så vi bibeholder vores rene natur og sikrer vores efterkommere et overkommeligt miljø at leve i. For at udvikle fiskeindustrien på den mest bæredygtigt måde skal vi derfor udvikle den grønne energi endnu mere, så CO2-udledningen holdes nede, fortæller Múte B. Egede.

Nye fiskearter skal findes

Formanden for partiet understreger, at landets fiskeri bør udvikles med tæt inddragelse af befolkningen samt fiskerne, så der opnås en ejerskabsfølelse om erhvervets udvikling.

Under præsentation af valgprogram til Inatsisartut forklarer Aqqaluaq Biilmann Egede, at også forsøgsfiskeri skal fremmes og at nye fiskesteder skal findes. Samtidig lægger IA nettet ud for at finde nye fiskemetoder, så fiskeriet forbliver bæredygtigt og dermed går i arv i generationer.

- Vi skal bane vej for nye fiskemetoder og nye produktionsmuligheder. Vi skal ikke kun fokusere på fiskeri og produktion, men også sætte stærkt ind på handel, så vi bliver mere konkurrencedygtige på den internationale fiskearena, siger Aqqaluaq Biilmann Egede.

