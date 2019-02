IA'er: Service for kræftramte skal forbedres

redaktionen Tirsdag, 05. februar 2019 - 11:42

Inuit Ataqatigiits Mimi Karlsen peger på forskellige løsninger for, hvordan servicen for kræftramte skal forbedres i forbindelse med WHO’s Verdensdag for kræft mandag.

- Sygehuse med kortvarige læge ansatte, bør minimeres, da der bliver brugt for meget tid og kræfter på koordinering mellem de forskellige læger, siger hun blandt andet på partiets hjemmeside.

Hun glæder sig over, at flere bliver helbredt for kræft.

- Men det kraftige behandlingsform tærer én både mentalt og fysisk. Fysisk genoptræning bør planlægges, da det hjælper vedkommende til at komme tilbage til arbejdet, fremhæver Mimi Karlsen.

Hun mener også, at kommunerne har en fysioterapeut ansat, bør være lovpligtigt og skal kunne kontrolleres. Der er flere byer, hvor der ikke er en fysioterapeut, mangel på dette forringer ens arbejdsevne og daglige livskvalitet.

- Der er behov for at forstå, og få det bedste ud af det gode arbejde, som foreningen Neriuffik ligger i sagen. Derfor er det nødvendigt med en koordineret indsats fra både Naalakkersuisut, og det som de frivillige borgere ligger i sagen. Jo flere borgere der har kendskab til kræft, des flere hjælpende hænder vil der være til rådighed, lyder det fra Mimi Karlsen.