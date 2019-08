IA'er: Det går ikke med at true folkeskolerne

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 25. august 2019 - 10:58

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) oplyste tidligere på måneden, at Naalakkersuisut vil arbejde for at indføre et system, hvor kommunerne vil miste penge fra Selvstyret, hvis ikke resultaterne i folkeskolen er gode nok.

IA's medlem i for kultur, uddannelse og kirke Sofia Geisler tager afstand fra den udmelding.

Udfordringer i folkeskolen

- Vi har at gøre med børn, undervisning, og indlæring. Det kan ikke, og vil aldrig, kunne gøres op med kroner og ører, som når en nettostyret virksomhed driver sine aktiviteter aftalt via en servicekontrakt. Lærerne skal ikke presses til at skabe et højt karakter blandt eleverne for pengenes skyld, fremhæver hun i en pressemeddelelse.

Hun foreslår i stedet, at partierne skal 'forholde sig til de udfordringer, som folkeskolen står i, og sætte fokus på kvalitet, forventninger og krav’.

Hører til fortiden

- Og vedkende vores ansvar som folkevalgte. Derfor stiller jeg et forespørgselsdebat i Inatsisartut til efteråret med det formål at skabe en debat i salen om den kvalitet vi ønsker skal kendetegne folkeskolen.



- Jeg håber derfor, at vi fortsat vil have fokus på en styrkelse af folkeskolen, frem for en folkeskole, der må leve med en trussel hængende over hovedet om at den vil få mindre midler, hvis den opnår dårligere resultater. Den incitamentinstrument hører fortiden til, lyder det fra Sofia Geisler.