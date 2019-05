IA'er: 26 elever i en skoleklasse er for mange

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 07. maj 2019 - 13:31

I dag må der være 26 elever i en klasse i folkeskolen. Men det skal laves om, mener Inuit Ataqatigiits Peter Olsen, der har rejst en forespørgselsdebat i Inatsisartut.

Ifølge ham skal folkskolerne have et loft på 18 elever.

- Hvis en lærer skal have mulighed for at give vejledning til de fleste af sine elever, så mener jeg, at en klasse maksimalt må bestå af 18 elever. På denne måde ville vi give lærerne de bedste muligheder for at kunne give flest mulige elever den individuelle vejledning, som de har brug for, siger IA-politikeren, der mener, at 26 elever i en skoleklasse er for mange.

Seks ud af 604 klasser

Men data fra de seneste 1. oktober-indberetninger for folkeskolen viser, at der på landsplan er i alt seks klasser med 26 elever ud af i alt 604 klasser i hele folkeskolen, oplyser naalakkersuisoq for uddannelse Ane Lone Bagger.

Dermed er det cirka 1 procent af klasserne, hvor der er 26 elever. I gennemsnit er der 14 elever pr. klasse i byskolerne, mens der i gennemsnit er 6,8 elever pr. klasse i bygdeskolerne. Kommuneqarfik Sermersooqs by- skoler på østkysten har den højeste klassekvotient med 17,5 elever i gennemsnit.

Ikke generelt problem

- Dermed må det formodes, at et for højt elevtal i klasserne ikke er et generelt problem i folkeskolen på nuværende tidspunkt. Såfremt skolerne har de fornødne lærer- og lokaleressourcer, vælger mange at oprette mindre klasser. Lovgivningen indeholder utallige muligheder, som den enkelte skole eller kommune kan oprette klasser efter, siger Ane Lone Bagger i en svarnotat.

Inatsisartut drøftet emnet i dag, tirsdag.