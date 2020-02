IA: Efterskolerapport afslører behov for tidlige indsats

Walter Turnowsky Fredag, 14. februar 2020 - 10:14

IA's medlemmer af Inatsisartuts familie- og sundhedsudvalget Stine Egede, Aqqa Samuelsen og Mikivsuk Thomassen

kræver en national handlingsplan for børn og unge.

Kravet kommer efter en rapport udarbejdet af Foreningen Grønlandske Børn og Uddannelsesstyrelse viser, at hele 17 procent af de grønlandske elever afbryder deres ophold på en dansk efterskole før tid.

- Undersøgelsesrapporten om årsager til grønlandske efterskoleelevers frafald er en meget vigtig rapport, der dokumenterer behov for en tidlig indsats, siger de tre i en fælles pressemeddelelse.

- Den indsats skal komme allerede før skolealderen, og understøttes af en national handlingsplan.

LÆS OGSÅ: Netværk forebygger frafald på efterskoler

Rapporten viser, at de hyppigste årsager til at eleverne afbryder efterskoleopholdet er bortvisning eller mistrivsel/umodenhed efterfulgt psykiske problemer eller hjemve. IA mener, at der bag rapportens tal gemmer sig mere grundlæggende problemer.

- Den viden som rapporten giver os, understøtter endnu engang behovet for en nationalhandlingsplan, og især om behovet for tidlig indsats. Inuit Ataqatigiit har i flere år arbejdet for vedtagelse af netop en national handlingsplan, da dette vil være med til at forholde os til de problemstillinger, der vedrører det enkelte barn og dets nærmeste. At have barnet i centrum, uden at barnet bliver en kastebold mellem flere systemer.

- Rapporten indikerer samtidig at der er et stort behov for også at sætte fokus på de børn, der går i skole udenfor deres hjembosted, og således må opholde sig i skolehjem/elevhjem. Det er vores opfattelse, at der er et stort behov for også at afdække situationen i skolehjem / elevhjem.

Rettet 10.25. Det er tre medlemmer af IA, der står bag udtalelsen