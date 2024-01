IA: Afgift for millioner fjernes

Thomas Munk Veirum Fredag, 12. januar 2024 - 19:03

Koalitionspartiet Inuit Ataqatigiit oplyser på Facebook, at en ansøgning fra Naalakkersuisut om at fjerne afgift på sukker samt øge boligsikringen er blevet godkendt af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.

Afskaffelse af sukkerafgiften vil koste 12,3 mio. kr. i 2024, mens forøgelse af boligsikring vil koste 7,3 mio. kr. i 2024, oplyser partiet i opslaget, der er underskrevet af politikeren Peter Olsen.

- Afskaffelse af sukkerafgift vil betyde at butikker kan nedsætte priser på fødevarer med sukkerindhold, såsom morgenmad og mange andre fødevarer.

- Forøgelse af boligsikring er målrettet mindre bemidlede borgere, skriver IA i opslaget og fortsætter:

- Inuit Ataqatigiit takker Naalakkersuisut for deres indsats for at sikre, at sukkerafgiften afskaffes, samt forøgelse af boligsikring til mindre bemidlede borgere.

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Erik Jensen udtaler:

- Denne beslutning er en vigtig milepæl i vores bestræbelser på at styrke velfærden og forbedre livet for alle her i landet. Vi fortsætter denne indsats inden for alle områder. Det er mit håb, at også den kommende skattereform vil fortsætte denne indsats.