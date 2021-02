IA og Uraani Naamik: Trusler er aldrig acceptable

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 01. februar 2021 - 13:01

Inuit Ataqatigiit, der igennem tiden har ytret sig særdeles kritisk omkring processen af Kuannersuit-projektet, tager klart afstand fra de fremsatte bombetrusler og trusler om våbenbrug ved det kommende borgermøde om projektet i Narsaq denne uge.

- Trusler af enhver art vil aldrig nogen sinde være redskab til at opnå de ting, man har sat sig for. Vejen er dialog, også selvom man er uenig, lyder det fra Inuit Ataqatigiits formand, Múte Bourup Egede i et opslag på partiets Facebookside.

Samme melding kommer fra Uraani Naamiks bestyrelse:

- Urani Naamiks bestyrelse tager afstand fra trusler mod Naalakkersuisut, oplyser foreningens formand Jan Rehtmar-Petersen i en kortfattet pressemeddelelse kort efter meldingen fra Naalakkersuisut fredag.

Samlingspunkter

Naalakkersuisut besluttede i sidste uge, at de ikke vil deltage ved de kommende høringsmøder i dagene 5. – 9. februar. Greenland Minerals og andre relevante myndigheder skal fortsat deltage.

Og den beslutning undrer IA’s formand, der mener, at Naalakkersuisut ikke har respekteret borgernes, kommunalbestyrelsens og flere partiers ønske om at udsætte borgermøderne, men i stedet sender embedsmænd af sted til at gennemføre borgermøderne.

- Desværre må vi sige, at Naalakkersuisut selv har bidraget til en tilspidset situation, ved at forblive stædige, ved ikke at være lydhøre, og ved ikke at gå kritikken i møde. Vi er midt i en pandemi med mange restriktioner, som gør, at høringer ikke kan foregå hensigtsmæssigt. Vi ved alle, at projektet er mere end kontroversielt, lyder det fra Múte B. Egede.