IA tager teten for at få udskrevet valg

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. februar 2021 - 11:48

Partiformanden for IA, Múte B. Egede, forsikrer over for Sermitsiaq.AG, at partiet ”er klar til at tage de nødvendige tiltag, der skal til, så et valg bliver udskrevet”.



- Når man har sagt A, så skal man også sige B, og det betyder, at der skal handling bag ordene, siger IA’s partileder.



Direkte forespurgt, om partiet vil forsøge at få optaget et dagsordenspunkt, som kan give grundlag for et mistillidsvotum til mindretalskoalitionen, siger Múte B. Egede:

Flertal er nødvendig

- Vi kan ikke komme udenom, at et mistillidsvotum først giver mening, hvis der er et flertal, der støtter det. Vi forholder os til, at et flertal i Inatsisartut har udtrykt ønske om at få luften renset, siger partiformanden for landets største oppositionsparti, der i en dugfrisk meningsmåling fra Grønlands Universitet spåes til at overhale Siumut ved et kommende valg.

IA kan forvente støtte fra såvel Partii Naleraq som Demokraterne.

Demokraternes formand Jens-Frederik Nielsen fastslår over for Sermitsiaq.AG, at der ikke skal herske tvivl om, at de vil have et valg.

- Den nuværende situation er ikke holdbar, fastslår Demokraternes partileder, der efter skilsmissen med koalitionspartnerne pointerer, at partiet ikke skal betragtes som et støtteparti.

Læs også: Vælgeranalyse: IA vinder stort



Pele Broberg har af taktiske årsager afvist, at Partii Naleraq vil stille et mistillidsvotum, da man ikke ønsker at fremstå som the bad guys (de onde, red.), som Siumut behændigt kan benytte i valgkampen, der vil falde i en corona-tid, samtidig med at et kommunalvalg står for døren. Og Partii Naleraq er usikre på, hvor man har Demokraterne, når det endelig gælder.

Træden vande

- Ja, der trædes lidt vande, men jeg har en klar forventning om, at IA vil komme med et dagsordenspunkt, så et valg kan blive udskrevet, fordi et flertal ønsker det, siger Jens-Frederik Nielsen.

- Om det bliver på Vintersamlingens første eller anden dag kan jeg dog være i tvivl om, siger han.