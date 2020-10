IA tager afstand fra Aajas udmelding

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 10. oktober 2020 - 10:57

Inuit Ataqatigiits medlem i Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen, kan kigge langt efter opbakning vedrørende sin seneste udmelding om, at flere bygder bør lukkes for at højne velfærden i landet.

Partiets egen formand tager nu afstand til hendes pointer:

- Folketingsmedlemmet må selv stå til ansvar for sine udtalelser. Lad mig gøre det klart for alle, at Inuit Ataqatigiit ikke har en politisk målsætning om lukning af bosteder. Alle har frihed til at vælge, hvor de vil bosætte sig. Ingen skal nogensinde benægtes denne ret, siger Múte B. Egede i en pressemeddelelse.

Aaja Chemnitz Larsen har under Folketingets åbningsdebat torsdag udtalt sig om, der bør være en naturlig lukning af bygder, hvor man så samler befolkningen i byerne for at kunne højne velfærd.

LÆS OGSÅ: Aaja i kontroversiel udmelding: Luk bygder naturligt

Den udtalelse må Aaja Chemnitz Larsen stå alene med, for i stedet for lukninger bør der være indsatser for en sund vækst.

- Inuit Ataqatigiit skal dog også pointere, at vi i samtlige bosteder i større eller mindre grad har samfundsmæssige udfordringer, som vi åbent må italesætte og rette til igennem indsatser, med det mål at skabe et sundt grundlag for udviklingen af vores samfund, det er det der er vores mest ærefulde ophav som folkevalgte, lyder det fra Múte B. Egede.

Kritik fra bygder

Også bygdernes sammenslutning, Kanunupes formand, Jens Kristian Therkelsen kritiserer folketingsmedlemmets kontroversielle udtalelse i stærke vendinger.

- Det er chokerende, at en så fremtrædende folkevalgt kan stå og udtale sig om lukninger af bygder i en så vigtig talerstol, vel vidende, at sådanne lukninger kan give graverende konsekvenser for samfundet, siger Jens Kristian Therkelsen (S), formanden for Kanunupe.

Han påpeger, at lukninger af bygder under G-60 fortsat har konsekvenser for de berørte.

- Vi vil ikke fortsætte G-60-politikken, der har haft store konsekvenser for landet. Vi ønsker at leve i vores bygd, i fred og ro. Brug kræfterne på at starte indsatser der, hvor der er behov, opfordrer Kanunupes formand.