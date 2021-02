IA svarer igen på SIK-kritik

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 02. februar 2021 - 17:00

Inuit Ataqatigiit spiller med musklerne efter, SIK blander partiet ind i sin udtalelse om at politikerne ”ingen nosser” har.

Partiet er trukket ind i SIK’s kritik af Siumuts ønske om at udsætte høringen af det omstridte Kuannersuit-projekt ved Narsaq.

LÆS OGSÅ: Jess G. om Siumut: Politikere 'uden nosser'

IA forklarer i sin pressemeddelelse, at partiet er enig i, at nye og varige arbejdspladser er nødvendige i både Narsaq og resten af landet.

- Men derfra og så til at indblande Inuit Ataqatigiit og bruge partiet til at være årsagen til at Siumut nu ønsker at udsætte høringerne om et evt. kommende mineprojekt i Narsaq, giver ikke mening, lyder det fra Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe.

Hvor er overenskomster

I sit svar hæfter IA sig ved, at lønmodtagerorganisationen endnu ikke har overenskomster med nogen af de allerede aktive mineselskaber, og ønsker at vide, om SIK har tænkt sig at lave aftaler for sine medlemmer, der skal arbejde i minerne.

Og det er der, lyder det fra Jess G. Berthelsen.

-Vi har allerede en aftale om, at sprog ikke skal være en forhindring for at komme på arbejde i minen ved Narsaq. Uanset om man kun kan tale grønlandsk, eller engelsk for den sags skyld, så skal man kunne få lov til at arbejde, siger formanden for SIK.

Ikke værre vilkår

Formanden for SIK understreger overfor Sermitsiaq.AG, at lønmodtagerorganisationen ikke har nogen hensigt om at sende sine medlemmer til farlige steder for at arbejde.

-Vi sørger for, at alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads, før vores medlemmer kan komme på arbejde, understreger han.

- Vi har ingen intentioner om at gøre vilkårene dårligere for vores medlemmer, slutter Jess G. Berthelsen.

SIK-formanden oplyser endvidere, at en overenskomst mellem SIK og Greenland Ruby, der udvinder rubiner ude ved Qeqertarsuatsiaat er ved at være på plads. Kun detaljer omkring ufaglært arbejdskraft skal på plads, til aftalen er klar til underskrift, siger han.