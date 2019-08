IA om studieskandale: Find en løsning

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. august 2019 - 14:50

- Uddannelsen er klar, lærerkræfterne er klar, og de studerende er klar. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit gerne vide, om det ikke er muligt at finde en løsning, så de studerende alligevel kan gå i gang med den planlagte uddannelse, skriver Sofia Geisler fra IA i en pressemeddelelse.

- Departementet for Uddannelser har siden november 2017 været medspiller på at få etableret to nye uddannelser i Niuernermik Ilinniarfik´s regi med start i august 2019. Departementet for Uddannelser har på intet tidspunkt overfor Niuernermik Ilinniarfik sat bremser i for arbejdet enten ved at aflyse eller sætte arbejdet i bero. Lige indtil et par dage før uddannelsesstart, og hvor alle elever er klar til at begynde på uddannelsen, skriver IA-politikeren, der anser sagen som intet mindre end en skandale.

Sofia Geisler er ked af, at skolen og de kommende studerende ikke kan komme i gang med uddannelserne.

- Ansvaret kan efter vores bedste opfattelse ikke blive pålagt over til Niuernermik Ilinniarfik. Det er Departementet, og dermed også den respektive Naalakkersuisoq, der har den overordnede ansvar for denne dybt kedelige sag, fastslår hun.

Sofia Geisler oplyser, at uddannelsesdepartementet i juli modtog en ansøgning om en tillægsbevilling på 700.000 kroner til undervisningen.

- Der er gået over en måned, og først fredag i den forgangne uge tager Naalakkersuisut en drastisk skridt, og besluttede at aflyse uddannelsen. Det er ganske enkelt uforståelig sagsbehandling, når Departementet allerede fra starten har været med i processens tilblivelse i november 2017, understreger Sofia Geisler.

- Naalakkersuisoq for Uddannelser bør tage den politiske ansvar, og ikke smide ansvaret over til Niuernermik Ilinniarfik, fastslår IA-oppositionspolitikeren.