IA prøver igen: Kun alkoholsalg fra sprutbutikker

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 08. september 2021 - 11:54

Det var et nederlag for IA, da den stærkt omstridte alkohol-lov blev tilbagerullet. Loven forbød i en kort periode markedsføring af spiritus, og dagligvarebutikker skulle indrette afskærmede afdelinger for alkohol-salg, skriver avisen AG.

Nu forsøger IA igen at sparket gang i debatten om forbud og regler, som kan begrænse drikkeriet.

Det sker på Efterårssamlingen, hvor forslaget går ud på, at øl, vin og spiritus fjernes fra butikkerne og kun forhandles fra særskilte udsalgssteder.

Nordisk afholdenhed

IA´s Charlotte Pike forklarer om idéen, at Grønland og Danmark i dag skiller sig negativt ud i Norden ved at have de mest frie og lempelige regler, når det kommer til annoncering og salg af alkohol.

– I resten af Norden har man særskilte salgssteder for spiritus, og der bliver heller ikke reklameret for spiritus, så børn og unge ikke starter så tidligt med at forbruge spiritus som hos os, forklarer hun.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan købe her: