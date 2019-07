IA præsenterer sit udspil til finanslov

redaktionen Torsdag, 25. juli 2019 - 13:00

Inuit Ataqatigiits vil skabe 'tryghed og åndelig udvikling'.

Sådan lyder det blandt andet fra oppositionspartiets udspil til finansloven til næste år.

- Inuit Ataqatigiit vil i arbejdet med lovforslaget som det vigtigste lægge vægt på og bruge kræfter på at forbedre og løfte folks daglige levevilkår og rettigheder samt at styrkelse af velfærdsindsatser, skriver partiformand Múte Bourup Egede i en pressemeddelelse.

Partiets tre vigtigste krav er således:

Forstærket indsats for børn og familiers levevilkår. Vores børn og deres familier repræsenterer landets fremtid som har en central betydning for et velfungerende land, der til stadighed udvikler sig. Vi skal sikre dem en tryg tilværelse. Hvis landets befolkning skal igen vokse er vi nød til at handle.

Det skal kunne betale sig at blive gammel i vores land. Vi arbejder for at de ældres levevilkår skal løftes op til niveau som i andre lande. Antallet af ældre vil stige i de kommende år og de skal efter mange års tro tjeneste sikres gode levevilkår. Hvis vi skal stoppe fald i befolkningstallet her i landet, så skal bedstemor og bedstefar tilbydes bedre levevilkår herhjemme.

Gode forhold til kunst og kultur. Vi tror på, at de også vil være med til at vende vore sociale udfordringer, ligesom de også være med til nyskabelse inden for erhvervsudviklingen

Samfundet skal mærke de gode tider

Múte Bourup Egede mener, at de gode tider økonomisk, der er skabt hos erhvervslivet, skal omdannes til at blive til gavn for os alle i samfundet og skabe tryghed, ligesom det skal sikre, at vores land bliver endnu bedre at bo i.

- Vi vil også fremkomme med andre initiativer der vil skabe vækst i samfundet, forbedring af levevilkår, uddannelse samt andre områder. Inuit Ataqatigiit er parate til forhandling og ser frem til at forhandle om de førnævnte emner, hvor vi under forhandlingerne vil fremkomme med håndgribelige løsningsforslag, lyder det fra IA's partiformand.