IA parat til at stille krav: Tilflyttere skal kende vores værdier

Redaktionen Torsdag, 20. april 2023 - 16:44

Æh bæh.

Alle ved, at det er svært at ankomme til et fremmed land. Forvirringen breder sig. Hvad er op og ned? Giver man hånd, kysser man kind, får man et kram eller en flad? Hvordan smager maden? Hvad vil det sige at være flyfrisk, og hvorfor er mælk så dyrt? Kan man overhovedet spise hvalspæk?

Det skriver avisen AG.

Spørgsmål hober sig op ved ankomsten til Grønland. Men måske kan det meste løses – eller i hvert fald lettes – med en integrationslov.

Det forudser IA´s Agathe Fontain, der er tidligere naalakkersuisoq og nuværende medlem af Inatsisartut. Hun lægger op til en bred politisk debat om spørgsmålet og håber på, at andre partier i Inatsisartut bakker op om det, hun selv vurderer til at være en indlysende god idé.

- Vores nationale værdier skal være synlige. Tiden er nu kommet til, at der udarbejdes en egentlig integrationslov, hvor vi skal kunne stille minimumskrav om assimilation (tilpasning, red.) til samfundet. Vi skal lære tilflytterne vores sprog, netop fordi de arbejder for det grønlandske folk, forklarer Agathe Fontain.

