IA opfordrer Naalakkersuisut til at modtage hjælp på socialområdet

redaktionen Mandag, 13. maj 2019 - 16:48

- Naalakkersuisut har afslået Folketingets tilbud om hjælp på socialområdet, hvilket vi er ærgerlig over dette. Men da flere af danske partier har understreget at tilbuddet stadig er gældende, skal vi opfordre Naalakkersuisut til at tage imod dette. Lad os acceptere viljen til hjælp.

Sådan skriver Inuit Ataqatigiits gruppeformand i Inatsisartut, Mimi Karlsen, i en pressemeddelelse.

Kan ikke vente mere

Partiet undrer sig over, hvorfor Naalakkersuisut har afslået det danske tilbud om hjælp på socialområdet.

- Vi ved, at vi fuldtud har ansvaret for socialområdet. Vi ved også, at vi har erkendt at folk, der har behov for hjælp socialt er så mange, at vi ikke kan følge med i sagerne alene. I Grønland er der mange, der har behov for akut hjælp, og disse kan ikke vente i flere år, fremhæver Mimi Karlsen, og fortsætter:

- Derfor mener Inuit Ataqatigiit, at vi skal takke for den danske vilje til hjælp. Vi kan selv bestemme hvor hjælpen skal sættes ind og hvordan. Vi mener også at vi kan samarbejde med Danmark omkring tidlig indsats med hurtig hjælp overfor de seksuelt misbrugte børn. Vi kan også samarbejde om etablering af støttegruppe for de personer, der har været ude for alvorlige oplevelser.

Må acceptere tilbuddet

IA opfordrer derfor Naalakkersuisut til at acceptere den danske regerings tilbud om hjælp, og sammen med dem undersøge på hvilke områder man kan samarbejde.

- For de personer, som har behov for hjælp, vil det ikke være et spørgsmål om, hvorfra den hurtige hjælp kommer fra. De vil takke for hjælpen, lyder det fra IA's gruppeformand.