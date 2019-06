IA ønsker grønlandsk gruppe i folketinget

Walter Turnowsky Tirsdag, 04. juni 2019 - 09:44

Gennemslagskraften for de grønlandske interesser i folketinget skal styrkes ved at de grønlandske medlemmer af folketinget slår sig sammen og danner en fælles gruppe. Det mener IA's kandidat Aaja Chemnitz Larsen.

- Intet folketingsmedlem og ingen folkevalgt skaber resultater alene. Det sker i samspil med et politisk flertal og det kræver derfor politisk håndelag, erfaring og samarbejde, at øge Grønlands indflydelse, siger hun i en pressemeddelelse.

I den nuværende valgperiode er der opnået historisk stor indflydelse, hvor de grønlandske medlemmer blandt andet har fået adgang til forhandlinger om vigtige forlig og finansloven. Men der er stadig et stykke vej til fuld ligeværdighed, mener Aaja Chemnitz Larsen.

Efter valget vil hun tage yderligere skridt for at øge den grønlandske indflydelse.

- Vi vil tage initiativ til en grønlandsk folketingsgruppe efter valget. De to medlemmer bør søge tættere samarbejde, som kan formuleres i en samarbejdsaftale. Afhængig af færøsk repræsentation, så kan dette også være muligt at gå sammen alle fire medlemmer.

- Vi vil arbejde for tættere koordination og inddragelse af de to grønlandske folketingsmedlemmer i den magtfulde Politisk Koordinationsgruppe i Grønland når der er relevante sager.

- Vi vil arbejde for etablering af et fælles halvårlig Rigsfællesskabsforum, som udover beslutningstagere i både Grønland, Danmark og Færøerne, skal have repræsentanter fra erhvervslivet og investeringsfonde. Dette forum skal komme med anbefalinger til at styrke viden og samarbejde om uddannelse og erhvervsudvikling.