IA ønsker debat om demokratiet

Merete Lindstrøm Onsdag, 13. maj 2020 - 15:05

Når Inuit Ataqatigiits punkt til samlingen begynder, kan det forventes, at bølgerne kommer til at gå højt. Partiet har bedt om en forespørgselsdebat om, hvorvidt der er tilfredshed med demokrati og borgerinddragelse i Grønland.

I begrundelsen for den ønskede debat affyrer oppositionspartiet en bredside mod Kim Kielsen, og hans måde at lede Naalakersuisut på.

Trang til enevælde

- Selv om demokratiet er fundamentet, har vi i de forgangne år kunnet se den lukkede styreform vokse i omfang. Vores bevaringsværdige demokrati ændres markant af en enkelt persons eller få personers trang til enevælde samt deres manglende evne til at lytte til andre med andre meninger, lyder det i oplægget til debatten.

Der kommer efterfølgende flere eksempler på processer, som IA finder i strid med godt demokrati og inddragelse af Inatsisartut.

- Naalakkersuisut er begyndt at anse det som tilstrækkeligt, at man først efter indgåelse af vigtige bilaterale aftaler, blandt andet vedrørende forsvarspolitik, som kan berøre vores lands andre internationale aftaler, orienterer om disse.

Politikerleden vokser

IA nævner den nyligt indgåede aftale med USA om økonomisk støtte som et eksempel på manglende inddragelse og orientering til landets parlamentsmedlemmer. Der ud over mener partiet, at befolkningens opbakning til de folkevalgte er dalende.

- Respekten og solidariteten iblandt folk samt gensidigheden i politik er ved at blive en saga blot. Det har vi alle i større eller mindre grad ansvaret for. Mange finder de forhold mærkværdige og udtrykker kritik af sådanne forhold samt fremsætter krav om løsning af forholdene. Folket savner ligeværdighed, politisk indflydelse, det med at blive hørt og klare udmeldinger. De savner en åben og demokratisk ledelse, lyder det fra IA.