IA-medlem stopper i Sermersooq

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. april 2020 - 08:36

Adskillige navne kom i spil i forbindelse med Rasmine Geislers ønske om at udtræde af kommunalbestyrelsen. Desuden vender Laura Tunâjik tilbage i byrådssalen.

IA-kommunalpolitikeren Lone Rosengreen Pedersen, der i dag er suppleant for Storm Ludvigsen, der er på orlov på ubestemt tid, skal overtage Rasmine Geislers stol i kommunalbestyrelsen.

Det blev besluttet på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag i hovedstadskommunen.

Suppleant bliver medlem

På grund af Rasmine Geislers farvel og Lone Rosengreen Pedersen dermed ikke længere vil optræde som suppleant, indtræder Hans Jukku Noahsen som suppleant for Storm Ludvigsen.

Rasmine Geisler har været medlem af Udvalg for Børn og Skole, Udvalg for Børn og Familie og suppleant for Harald Bianco i Udvalg for Anlæg og Miljø.

IA, Demokraterne og Atassut skal nu udpege nye medlemmer til disse tre udvalg.

Barselsorlov er slut

Der sker også en anden udskiftning, idet Siumuts Laura Taunâjiks barselsorlov er slut, og hun anmodede derfor om at genindtræde. Det betyder, at suppleanten Lund Kuko, Siumut, udtræder.

Laura Taunâjiks vil genindtræde i to udvalg: Udvalg for Anlæg og Miljø og Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor hun er suppleant for Rolf Piké.