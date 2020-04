IA-krav: Instans skal sikre at hastelov ikke misbruges

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. april 2020 - 12:27

Siumuts Karl-Kristian Kruse bemærkede i sit ordførerindlæg om hasteloven i forbindelse med coronakrisen, at der desværre havde været borgere, som ikke har fulgt myndighedernes anbefalinger.

-Loven skal bruges som krisestyringsredskab og derfor er den nødvendig, sagde Karl-Kristian Kruse med direkte adresse til kritikere, som mener, at loven går for vidt i forhold til menneskerettighederne. Og med direkte oplæsning fra lovens bemærkninger mente Karl-Kristian Kruse, at loven alene kan tages i anvendelse i forhold til den dødsensfarlige virus og ikke kunne misbruges.

-Det er jo først, når man ikke vil følge vores anbefalinger, at myndighederne kan skride ind, fastslog Siumuts ordfører.

IA anderledes kritisk

IA’s Mute B. Egede lagde vægt på, at hjemmenes ukrænkelighed ikke måtte komme i fare, og ønskede en præcisering af dette emne.

Han var også kritisk over, at loven skal gælde frem til udgangen af 2021.

- Vi foreslår i stedet for, at loven ophæves når epidemien er overstået, og vi får vores hverdag tilbage. Og allersenest ophæves til Forårssamlingen 2021, sagde IA-partilederen.

Mute B. Egede efterlyste desuden en instans, der holder øje med, at loven ikke misbruges af de myndigheder, der skal håndhæve dem.

- Det vil være på sin plads at udpege en instans som skal sikre, at dette ikke sker. Og vi foreslår, at partilederne som allerede mødes, hvor alle partier er repræsenterede, skal sikre dette arbejde, sagde IA-partiformanden.

Demokraterne er utrygge

Demokraternes Steen Lynge var heller ikke begejstret for den særlige paragraf 6, hvor der er tvivl om hjemmets ukrænkelighed, hvis loven vedtages.

- Hvis vi vedtager denne forordning, giver vi Naalakkersuisut (myndighederne, red.) ret til at tvangsbehandle og tvangsvaccinere borgere. Det er at gå meget langt, og det er vigtigt for Demokraterne, at disse tiltag udelukkende skal kunne blive brugt i nødstilfælde og/eller som allersidste udvej. Vi mener, at dette skal fastslås i betænkningen til forslaget. Men tiltaget kan vise sig at være nødvendigt for at stoppe smittespredningen og dermed for at redde liv. Derfor og kun derfor kan vi acceptere denne del af forslaget, sagde Steen Lynge.

Steen Lynge mener, at paragraf 6 stk. 2 med følgende ordlyd:

"Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at der uden rettens beslutning herom er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1."

- Demokraterne ser ingen grund til på denne måde at krænke den private ejendomsret. Hvis Naalakkersuisut eller politiet ønsker adgang til privat ejendom for at kontrollere sine borgere, så er man nødt til at skaffe en dommerkendelse. Demokraterne ser ingen grund til at fravige dette princip i forbindelse med denne forordning. Vi ønsker derfor, at Naalakkersuisut inden 2. behandlingen fremsætter ændringsforslag, der helt fjerner § 6, stk. 2., fastslog Steen Lynge.

Partii Naleraqs Pele Broberg var også stærkt kritisk over for samme paragraf, som Steen Lynge vil have fjernet.