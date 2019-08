IA kræver skrappere foranstaltninger for overgrebsmænd

Walter Turnowsky Onsdag, 28. august 2019 - 07:01

Skrappere foranstaltninger over de personer, der begår overgreb mod børn, skal være en del af den samlede indsats for at få omfanget af overgreb bragt ned. Det mener IA's medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler.

Hun er derfor stillet et forslag til efterårssamlingen om, at Naalakkersuisut bør henvende sig til den danske stat for at få skærpet loven.

- I erkendelse af, at vi i Grønland står med store problemer, som følge af seksuelle overgreb begået mod børn, er det min vurdering, at der snarest bør ske en skærpelse af foranstaltningsniveuaet i sådanne sager, skriver hun i sin begrundelse til forslaget.

- Vigtigt signal

Hun ser forslaget om en skærpelse som del af den samlede mod voldtægter af børn. Samtidigt er hun bevidst om, at det ikke i sig selv vil løse problemet med de mange overgreb.

- Men en skærpelse af foranstaltningsniveauet vil efter min bedste overbevisning udgøre et signal om, at samfundet ser seksuelle overgreb mod børn som meget alvorlige forbrydelser, som udgør et helt igennem uacceptabelt brud på vore værdier.

Sanktion skal mærkes

Sofia Geisler mener ikke, at niveauet af foranstaltningerne længere er i overensstemmelse med befolkningens retsfølelse. Med sit forslag er hun på linje med IA's folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen, der også har argumenteret for skærpede foranstaltninger.

- Ethvert seksuelt overgreb er en uacceptabel handling, som vi må tage stærkt afstand fra. Men børn er i særlig grad forsvarsløse og sårbare, og har et særligt krav på samfundets beskyttelse. Når et seksuelt overgreb begås mod et barn, bør sanktionen alt andet lige være mærkbart mere indgribende, mener Sofia Geisler.

Børneattester også ved overgreb mod børn over 15 år

Også Demokraatit mener, at børn skal beskyttes bedre mod overgrebsmænd. Partiets medlem af Inatsisartut, Steen Lynge foreslår derfor, at reglerne om krav af børneattest skal skærpes.

Ifølge ham skal kravet om, at man skal forelægge en børneattest også gælde, hvis man har begået et overgreb på en ung over den seksuelle lavalder på 15 år. På samme måde ønsker han også, at man skal fremlægge en børneattest, hvis man har med unger over 15 år at gøre.

- Samfundet har imidlertid en forpligtelse til at søge at beskytte ethvert barn – det vil sige også børn på 15, 16 eller 17 år – mod seksuelle overgreb fra personer, i hvis varetægt barnet overlades. Det er i hvert fald Demokraternes opfattelse, skriver Steen Lynge i begrundelsen for sit forslag.

- Alle under 18 år skal beskyttes

- Der påhviler i henhold til artikel 19 i FN’s Børnekonvention staterne en forpligtelse til at træffe alle passende lovgivningsmæssige tiltag til beskyttelse af børn mod mishandling eller udnyttelse, herunder seksuel misbrug, mens barnet er i andre personers varetægt. Samtidig fremgår det af Børnekonventionens artikel 1, at ethvert menneske under 18 år, er at betragte som et barn i konventionens forstand.

Naalakkersuisut har tilbage i 2010 henvendt sig til rigsmyndighederne for at få netop denne skærpelse gennemført - dengang dog uden held. Steen Lynge mener dog, at tiden er inde til at gøre et nyt forsøg