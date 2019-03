IA kræver inddragelse om folkeskolereform

Redaktionen Søndag, 17. marts 2019 - 15:19

Der er alt for lidt informationer om den kommende reform af folkeskolen. Det mener IA’s Sofia Geisler og Mimi Karlsen, der begge er medlemmer af Inatsisartuts udvalg for uddannelse, kultur or kirke. De har sendt en fælles pressemeddelelse om emnet.

Sofia Geisler og Mimi Karlsen skriver i deres fælles pressemeddelelse, at de har hørt Naalakkersuisuts planer om uddannelsesreformen fra Inatsisartuts talerstol og andre eksterne interessenter. Reformen vil have betydning for indhold i folkeskolen og længde af folkeskolens varighed, skriver de.

-Naalakkersuisoq har endnu ikke inddraget udvalget for uddannelse, kultur og kirke på arbejdets status. En enkelt gang har udvalget fået præsenteret indhold af reformarbejdet, men det var det samme præsentation, som tidligere Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke har fremlagt, skriver udvalgsmedlemmerne Sofia Geisler og Mimi Karlsen.

Åbn dørene

IA’s medlemmer i Inatsisartuts udvalg for uddannelse, kultur og kirke glæder sig allerede til Naalakkersuisoq’s inddragelse af udvalget i det videre arbejde om folkeskolereformen.

De mener, at det er tid til at åbne lidt mere for dørene, så det lukkede arbejde kan blive mindre.

-Det ifølge os meget lukkede arbejde med uddannelsesreformen vækker bekymring. Vil det være et politisk styret reformarbejde, eller et decideret embedsmandsværk, som vil blive fremlagt fra talerstolen den dag, arbejdet fremlægges til politisk beslutning? Spørger Sofia Geisler og Mimi Karlsen.

-Vi ser frem til, at Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur & Kirke inddrager Udvalget for Uddannelse, Kultur & Kirke. Alternativet er at vi må stille §37 spørgsmål for at få viden om status på arbejdet, men det er ikke vejen frem. Vejen frem er inddragelse af Udvalget for Uddannelse, Kultur & Kirke i reformarbejdet, skriver Mimi Karlsen og Sofia Geisler.