IA kræver flere indsatser af behandlinger for krænkere

redaktionen Mandag, 11. marts 2019 - 11:00

Personer, der er blevet dømt for seksuel krænkelse, skal have langt flere muligheder for behandling.

Det mener Inuit Ataqatigiits Stine Egede i en pressemeddelelse.

- Denne behandling kan finde sted imens man opholder sig i anstalterne og der vil det selvfølgelig komme an på, hvor alvorlig den dømtes ugerning er; om det er verbalt krænkelse, krænkelse gennem berøring (oven på tøjet, ind under tøjet), kønsligt m.v., gennem voldtægtsforsøg, gennem voldtægt eller på en anden måde. Der vil det også være vigtigt at vurdere, om gerningsmanden har en vilje til at lade sig behandle, fremhæver hun.

Derfor tror Inuit Ataqatigiit, at der ikke må straffes kun for straffens skyld, men at en behandling for såvel offer og gerningsmand er en mere effektfuld foranstaltning.

- Hvem vil have gavn af, at en krænker går fri efter tre måneder eller tre år, uden at have modtaget behandling under foranstaltningen? Ingen sund menneske kan ikke forestille sig at skulle krænke et barn seksuelt, for den sunde person udviser respekt for barnets krop; de ved at sådan en handling vil ødelægge barnet for resten af dets liv. Derimod har en person, der har én eller anden form for brist i livet og derved har svært ved at se hvad der er rigtigt og forkert i højere grad kan have tendens til at begår overgreb. Disse personer bør vi hjælpe på lige fod med ofrene. Behandlingen bør ske snarest, lyder det fra Stine Egede.