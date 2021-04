IA-kandidat: Elever med handicap skal prioriteres

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 31. marts 2021 - 16:58

Kommuneqarfik Sermersooq og hele landet i det hele taget har de sidste fire år gjort for lidt for elever i folkeskolen, der har handicap. Det indrømmer borgmester og kandidat i kommunen, Charlotte Ludvigsen (IA).

- Vi har i Nuuk 124 børn og unge med handicaps af forskellige slags, deres fremtid skal vi investere i, både af moralske og økonomiske grunde, skriver hun i en pressemeddelelse.

Hun forklarer overfor netmediet, at kommunen altid kan optimere sit service til personer med handicap. Og denne gang vil Charlotte Ludvigsen sætte fokus på børn med handicap og deres ret til at gå i skole og få en uddannelse:

- Disse børn har vidt forskellige behov alt efter deres handicap. Jeg ser gerne, at vi forbedre de ydre rammer i skoler, som bygninger og værelser og faciliteter og samtidig bør vi kigge på, hvilke af børnene har behov for mere fleksible undervisningstimer, så de kan får optimalt bytte af skolen, forklarer hun til Sermitsiaq.AG.

Forbedringer for børn med handicaps vil koste omkring 30 millioner kroner.

Sådan skal de bruges:

Bedre handicapvenlige faciliteter på skoler, i fritidsklubber, i sportshaller og så videre.

Uddannelse af udvalgt personale på alle skoler i at håndtere elever med særlige behov grundet handicap.

En mere fleksibel skoledag for dem der har brug for det. Nogle har brug for ro, nogle har brug for færre timer, og andre har brug for mere fysisk aktivitet. Det kan vi skabe rammerne for.

Mere forældresamarbejde om det enkelte barns forhold, og mulighed for at få en god skolegang.

- Sådan en investering er en investering for børnenes fremtid, så de får lige mulighed for uddannelse som deres jævnaldrende. Det er en investering for vores fremtid, og jeg er sikker på, at vi kan finde pengene, når vores kommune har en omsætning på to milliarder kroner, siger Charlotte Ludvigsen.

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer hun, at hun ser forbedringer i Nuuk højst nødvendigt, da der er flest børn med handicap i forhold til andre byer i kommunen. I andre byer er der allerede specialklasser, der er indordnet børnenes behov, forklarer hun.