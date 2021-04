IA kan slå Siumut

Thora Monrad Hansen Fredag, 02. april 2021 - 11:45

- IA kan godt gå hen og vinde valget denne her gang. Stridighederne internt i Siumut kan nemlig blive til fordel for de andre partier, siger Kuupik Vandersee Kleist.

Borgerne i landet har været vidne til en hård tone medlemmerne imellem under de seneste debatter i Inatsisartut. Det har fyget med beskyldninger mod Naalakkersuisut og det ene mistillidsvotum efter det andet.

- Det er et tegn på, at der er en ustabil ledelse af landet. Det kan man for eksempel se på de mange udskiftninger af medlemmer af Naalakkersuisut de sidste tre år. Vi har haft ca. ti forskellige Naalakkersuisoq for Råstoffer og ca. otte forskellige Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, siger han.

Han mener, at udskrivelsen af valget til Inatsisartut har været uundgåeligt på grund af den landspolitiske uro:

- Demokraatit, som valgte at træde ud ad Naalakkersuisut samt oppositionspartierne, har ikke haft andre muligheder end at kræve valg. De har også selv sat sig i en situation, hvor det ville være umuligt at nå frem til enighed under eventuelle nye koalitionsforhandlinger.

Siumut, under ledelse af formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, har måttet bøje sig for kravet om valg i utide. Siumut har ellers luftet ideen om, at det ikke var nødvendigt med valg i utide og at de andre partier selv kunne have indledt koalitionsforhandlinger.

- Men det ser jeg ikke som en mulighed. Det er på tide, at vælgerne spørges på ny. Man må så også sige, at uoverensstemmelserne mellem formanden for Naalakkersuisut og den nye formand i Siumut ikke sådan er lige til at komme over og blive løst, fastslår Kuupik Vandersee Kleist.

Kim Kielsen sagde i 2014, at det ikke var meningen, at han skulle gå efter formandsposten i Naalakkersuisut. Det skete efter, at han blev valgt som formand for Siumut ved en ekstraordinær generalforsamling efter afsløringen af Aleqa Hammonds misbrug af landskassens midler.

- Den har jeg lidt svært ved at tro på. Kim Kielsen er den eneste i Naalakkersuisut, der ikke er blevet skiftet ud i den sidste periode. Det siger noget om, at han ønsker at beholde magten. Og selv efter formandsskiftet i Siumut, afgav han ikke sin plads med det samme, pointerer Kuupik Vandersee Kleist.

At borgerne har efterlyst en mere synlig ledelse af landet, er også noget, som Kuupik Vandersee Kleist kan forholde sig til.

- Især ved krisetider har vi brug for en, der viser lederskab og opmuntrer befolkningen. Det er også vigtigt, at vedkommende opfører sig en rollemodel. Derfor kan jeg godt forstå, at han nogle gange savnes ude i samfundet, siger han.

Han har desuden lagt mærke til, at Kim Kielsen har haft en tendens til at overlade ansvaret til andre medlemmer af Naalakkersuisut ved vanskelige situationer og forklare sig.

- Jeg er meget spændt på at se, hvordan billedet tegner sig efter det turbulente formandsskifte hos Siumut.

Kvanefjeldet

Demokraatit gik ud ad koalitionen i november og begrundede det med uklare målsætninger og magtkampe mellem Kim Kielsen og Erik Jensen.

- Siumut har altid været gode til magtkampe. De sad i opposition en overgang i Inatsisartut, hvor vi også var vidne til en del ballade. Jeg har endda hørt nogle af dem overfuse vælgerne ved at sige, at de havde sat det forkerte kryds ved valget. De har et stort ønske om at få magten. Og faktisk er det ikke noget, der er lige så synligt i andre partier, siger Kuupik Vandersee Kleist.

Demokraatits formand, Jens-Frederik Nielsen, har udtalt, at han stoler på Kim Kielsen, da han holder ord og ikke Erik Jensen.

Kuupik Vandersee Kleist vurderer, at det må være Kuannersuit (Kvanefjeldet) i Sydgrønland, der lægger til grund for den udlægning:

- Erik Jensen er mere tilbageholdende med at tage stilling til Kuannersuit end Kim Kielsen. Erik Jensen er opmærksom på, at der er Siumut-medlemmer i Sydgrønland, der er imod en råstofudvinding på Kuannersuit.

- Vi har selv siddet sammen med Demokraatit i en koalition. Og dengang vidste vi godt hvor meget, de ønskede at sætte gang i en udvinding af uranholdige mineraler på Kuannersuit. Jeg er ikke i tvivl om, at det også har spillet en stor rolle i deres beslutning dennegang.

IA og Demokraatit sad i koalition sammen i perioden 2009-2013.

En af deres kæpheste var at samarbejde på områder, som de var enige om og på den måde undgå at tage stilling til emner, som de var uenige om, som for eksempel Kuannersuit. Spørgsmålet er om denne model stadigvæk er brugbar?

- Ikke i dag. Jeg tror at den eneste mulighed, vi har i dag, er en folkeafstemning for alle vælgere i landet. Det handler om at arbejde sammen for landet og ikke de enkelte partier. Der er ingen vej udenom og jeg er sikker på, at Kuannersuit bliver afgørende for Inatsisartut-valget, fastslår han.

Han tror dog ikke på de store ændringer i partiernes mandatfordeling i Inatsisartut.

