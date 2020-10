IA kalder på 10-års planer for bygdernes udvikling

Redaktionen Søndag, 25. oktober 2020 - 14:43

Mens landet ligger underdrejet på grund af corona-krise, hyggede formændene for de seks politiske partier sig med bygdedrillerier under partilederrunden i Inatsisartut i sidste uge. I stedet for egne fortjenester gjaldt det om at udstille politiske modstandere i et uheldigt lys, men ingen havde noget at lade hinanden høre.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Inuit Ataqatigiits Aaja Chemnitz Larsens kontroversielle udmeldinger i Folketinget om en naturlig nedlukning af små og svage bygder stod i frisk erindring, og partiformand Múte B. Egede vidste, at der var lagt i kakkelovnen til ham.

Derfor gik han på talerstolen med landsplanredegørelsen fra 2016 under armen.

Og formanden for Nunatta Qitornai Vittus Qujaukitsoq faldt i fælden.

– Inuit Ataqatigiit har i den senere tid sendt forskellige signaler fra København og Nuuk, så vi er kommet i tvivl om, hvad partiet egentligt mener om bygderne, sagde Vittus Qujaukitsoq.

– IAs bygdepolitik ligger fast. Der har aldrig været tvivl om, at det ikke er vor hensigt at lukke bygder og bosteder, understregede Múte B. Egede med henvisning til sin pressemeddelelse fra 9. oktober med overskriften »Bygdelukninger går vi selvfølgelig ikke ind for«.

Men så slog Múte B. Egede op i landsplanredegørelsen 2016, som Vittus Qujaukitsoq som Naalakkersusiuts medlem for finanser udgav for præcis fire år siden.

Redegørelsen foreslog på allersidste side at lade et udvalg pege konkret på bosteder, der skal prioriteres op, og bosteder, der skal prioriteres ned. Samtidig skulle udvalget have de nødvendige midler til rådighed, så de bosteder, der prioriteres ned, fik en velordnet planlægning for nedlukningen.

Altså en anbefaling fra Vittus Qujaukitsoq, som ligger helt i tråd med Aaja Chemnitz Larsens forslag i Folketinget.

