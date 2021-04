IA i Avannaa opfordrer til nye forhandlinger

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 13. april 2021 - 11:47

Forhandlingerne mellem Siumut og Naleraq er gået alt for stærkt. Det mener Inuit Ataqatigiit i Avannaa.

- Vi er forundrede over udviklingen i kommunen, da vi aldrig har oplevet noget lignende, skriver Bendt B. Kristiansen på vegne af Inuit Ataqatigiit.

Han mener, at Siumuts og Naleraqs aftale viser, at deres intention blot har været at få magten i kommunen.

Sagen skal frem i lyset

- Der blev ikke engang lavet aftale omkring borgernes forhold, og deres aftale er ikke færdig endnu. Men vi skal understrege, at vi ikke er en domstol. Men vi mener, at de folkevalgte skal være foregangsmænd af god forvaltningsskik, og det har hverken Siumut eller Naleraq vist.

Inuit Ataqatigiit er kede af situationen i kommunen.

- Derfor opfordrer vi, at der sker nye forhandlinger. Alle oplysninger skal vendes og drejes, så der kan ske en endelig beslutning. På baggrund af de seneste dage, og den hurtige aftale mellem Siumut og Naleraq, skaber utryghed, da partierne lavede aftalen for at få magten, lyder det fra Bendt B. Kristiansen.