IA-formand: Hvem skal man tro på?

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. januar 2021 - 07:47

Naalakkersuisuts plan om at samle menneskerettighedsråd og talsmænd under samme tag blev undsagt af den nyvalgte Siumut-formand Erik Jensen, hvilket Múte B. Egede kalder en ”kaotisk håndtering”.

- Det har uden tvivl skabt usikkerhed i disse organisationer. Det er rigtig ærgerligt. For disse organisationer har om nogen arbejdet ihærdigt for at skabe de rammer, der nu engang er muligt med den bevilling, der er afsat i Finansloven, fastslår IA-formanden i en pressemeddelelse.

Han er bange for at arbejdet med de sårbare i samfundet risikerer at blive tabt på gulvet.

Det er en ommer

- Naalakkersuisut´s håndtering er ikke køn. Det er en ommer. Og det vil klæde det ledende regeringsparti at blive enige med sig selv, om vi skal tro på den nuværende koalition, der har målet at samle samtlige talsmænd og menneskerettighedsorganisationer under samme tag, eller om vi skal tro på nyvalgte formand for Siumut, Erik Jensen, om at det arbejde vil han ikke være med til, udtaler Múte B. Egede, der repræsenterer landets største oppositionsparti.

Han mener, at den aktuelle høring om en sammenlægning bør stilles i bero, som konsekvens af uenigheden mellem den tidligere og nuværende formand for Siumut.

- Inuit Ataqatigiit afviser ikke, at det kan være en pointe i at samle samtlige menneskerettighedsråd og talsmænd under samme tag. Men vejen dertil skal ske i tæt samarbejde med menneskerettighedsorganisationerne og samtlige talsmænd. Og med Inatsisartut. For det er i sidste ende Inatsisartut, der skal træffe den endelige beslutning om en ændring af alle de vedtagne love, som vedrører menneskerettighedsorganisationerne samt talsmænd, understreger IA-formanden.

Talsmand: Ren spareøvelse

Naalakkersuisuts forslag blev betegnet som en ”ren spareøvelse” af handicaptalsmanden Christina Johnsen, der mener, at arbejdet for de sårbare bliver svækket.

Lovforslaget blev før jul sendt i høring frem til den 1. februar 2021, og det var Naalakkersuisuts forventning, at forslaget skulle behandles til Inatsisartuts efterårssamling i år.

Det essentielle i forslaget er at samle de nuværende talsmænd for børn, personer med handicap og ældre, samt formænd for ligestillingsrådet og råd for menneskerettigheder i Grønland i én og samme kommission. Frontfigurerne skal fortsætte som kommissærer og der skal udpeges nye medlemmer hvert fjerde år.