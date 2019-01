IA og D: Vækst skal få flere til at vende hjem

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 25. januar 2019 - 18:04

Befolkningstallet falder i Grønland. En af årsagerne er, at unge grønlændere bliver i Danmark efter endt uddannelse. Flere eksperter og unge grønlændere, der enten er i Danmark eller er hjemvendt, peger på en række forbedringer, som kan få flere til at vende hjem, når de er færdige med deres uddannelse. Det drejer sig især om forbedringer af daginstitutioner, boliger og sundhedsvæsenet.

Ifølge Randi V. Evaldsen (D) skal forbedringerne komme som følge af en forbedring af landets økonomiske tilstand.

- I bund og grund handler det om at skabe en økonomi, der betyder, at vi kan få råd til at gøre noget ved dagsinstitutionerne, boligerne og sundhedsvæsenet. Det har vi fra Demokraterne haft meget fokus på. Det handler blandt andet om at få flere til at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. Det handler om lufthavnsinvesteringerne, der forhåbentlig bliver en vækstmotor, der forbedrer økonomien endnu mere. Og det handler om at skabe bedre forhold for erhvervslivet således, at virksomhederne vækster og dermed skaber grundlag for investeringer og flere arbejdspladser, skriver Randi V. Evaldsen.

Med på vækst vognen

IA’s formand Múte B. Egede mener også, at en befolkningstilvækst skal skabes af økonomisk vækst.

- En tro på fremtiden, som skal være grundlaget for befolkningstilvækst, skal bunde i vækst. Vækst hvor bedre rammer for erhvervslivet skal danne grundlag for vores lands udvikling, det er der nye og vedvarende arbejdspladser for samfundet bliver skabt. Hvor den menneskelige og økonomiske vækst bliver skabt samtidigt. Og dermed blive grundlaget for et stærkere samfund, hvor vi alle sammen tager et ansvar, og langt flere end i dag får lyst til at tage et medansvar og flytte hjem igen, skriver han til Sermitsiaq.AG.

For meget negativitet

Randi V. Evaldsen mener desuden, at der er for meget negativitet i debatten. Hun mener, at det er vigtigt at få fremhævet de gode eksempler, både for at nuancere debatten, men også for give folk noget at tage ved lære af.

- Jeg syntes debatten drejer sig hen på negative ting her i samfundet. Alt man snakker om, er efterhånden negativt. Institutioner, sundhedsvæsenet, priser, det sociale område, skolerne. Vi snakker konstant dårligt om os selv. Ikke hermed sagt, at problemerne og udfordringerne ikke skal løses, men når vi altid snakker så negativt om os selv, velfærden og samfundet, vækker det ikke just lysten til at komme hjem, skriver Randi V. Evaldsen.

Politisk mod er nødvendigt

Randi V. Evaldsen er enig i, at der skal ske noget på mange af de områder, som bliver peget på af eksperter og de unge selv, og det kræver mod.

- Jeg er enig i, at forholdene ved daginstitutionerne, boligerne og sundhedsvæsenet skal forbedres, ikke kun på grund af, at vi gerne vil have de studerende hjem igen, men også, fordi at alle os, der bor her og har valgt at bo her, har fortjent bedre forhold. Det er bydende nødvendigt, men det kræver også, at vi politikere har modet og viljen til at prioritere og få sat gang i det nødvendige reformer. Det kræver noget at ændre på tingene. Ikke alle politikere har modet hertil, skriver Randi V. Evaldsen.



Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), men han er ikke vendt tilbage inden deadline.