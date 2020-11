IA betænkelige ved manglende udbud

redaktionen Søndag, 01. november 2020 - 11:32

Hvem skal man bestille billetter hos, hvis man har planer om at rejse internt i landet eller ud af landet efter nytår? Hvordan kan man planlægge rejsen? Skal man booke rejsen hos én operatør eller skal man igen bestille forskellige og usammenhængende billetter hos forskellige operatører, hvis man eksempelvis skal fra Nanortalik til Nuuk og retur? Hvilke operatører kommer i det hele taget til at løfte servicekontrakterne de kommende 10 år?

Der er mange spørgsmål, som ingen kan få svar på, fordi de kommende kontrakter nu ligger i Inatsisartuts Finansudvalg.

Avisen Sermitsiaq har forsøgt at indhente kommentarer fra formand for Finansudvalget Hermann Berthelsen (S), men han henviser til, at Finansudvalget endnu ikke har igangsat sit arbejde med Naalakkersuisuts udkast til nye servicekontrakter, som Naalakkersuisut behandlede torsdag den 22. oktober.

Men det lykkedes Sermitsiaq at få et statement fra landets største oppositionsparti, IA. Partiets formand, Múte Bourup Egede er alt andet end glad for den meget hemmelighedsfulde proces, der har været i gang siden årsskiftet:

– Jeg kan ikke og skal ikke komme ind på enkelte detaljer, men jeg skal gøre opmærksom på, at vi fra Inuit Ataqatigiit finder det dybt betænkeligt, at der ikke har været noget reelt udbud forud for forhandlingerne, samt at der har været alt mulig andet end åbenhed i forbindelse med udformningen af de kommende servicekontrakter. Eksempelvis hvad udbudskriterierne angår, siger Múte Bourup Egede.

